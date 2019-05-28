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Раскрыта стоимость самого дорогого особняка России

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Самая дорогая усадьба России из числа предлагаемых в аренду находится в Московской области. Стоимость ее аренды составляет 9,7 миллиона рублей в месяц, свидетельствуют данные аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Вторую строчку рейтинга занимает особняк в Адлерском районе Сочи, который выставлен в аренду за 1,2 миллиона рублей в месяц. Площадь усадьбы составляет 600 квадратных метров, участка — 1,3 гектара. В доме есть открытый бассейн и домашний кинотеатр, на территории расположены гараж и жилье для персонала.

Третья по стоимости съемная усадьба России находится во Всеволожском районе Ленинградской области. 500-метровый дом на участке 54 сотки можно арендовать за 650 тысяч рублей в месяц. Четвертую строчку рейтинга занимает Тверская область, где за 600 тысяч рублей в месяц сдается дом площадью 1,7 тысячи квадратных метров.

Замыкает пятерку самых дорогих арендных особняков России ялтинский объект. Дом площадью 350 квадратных метров на небольшом участке в две сотки предлагается арендовать за 500 тысяч рублей в месяц.

Ранее в мае собственный рейтинг самых дорогих съемных домов Подмосковья представили аналитики компании «Инком-Недвижимость». В их базе данных максимальная ставка составляет 1,4 миллиона рублей в месяц, в этом бюджете предлагается арендовать 700-метровый коттедж в поселке Барвиха.

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