«Связной» и «Евросеть» остались без главы

Главный исполнительный директор объединенной компании «Связной-Евросеть» Александр Малис ушел с поста, который он занимал более 10 лет. Об этом сам топ-менеджер написал в своем Instagram. В пресс-службе компании изданию «Деловой Петербург» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

«Этап в 10 лет 1 месяц 7 дней закончен. Это была славная охота!» — написал топ-менеджер.

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Малис возглавил объединенную сеть мобильных ретейлеров год назад — 25 мая 2018 года, после того как «Мегафон» и компания SLV Олега Малиса договорились о слиянии двух популярных ретейелеров.

«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети». Александр Малис с апреля 2009 года был президентом «Евросети», эту должность он занимал вплоть до 2018 года, когда на базе двух ретейлеров была создана единая компания, а бренд «Евросеть» был ликвидирован, так как бывшие владельцы (Вымпелком и «Мегафон») не смогли поделить бренд.

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