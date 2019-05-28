Сопровождение Ту-95МС МиГ-31 показали в ролике

tvzvezda.ru

Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота России сопроводили ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил. Соответствующий ролик опубликовала «Звезда».

Как отмечает телеканал, Ту-95МС выполняли плановые полеты над нейтральными водами, тогда как ведущий МиГ-31 проводил радиолокационную разведку по маршруту.

Материалы по теме Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай

В мае «Звезда» опубликовала кадры, на которых сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 поднялся выше линии Армстронга (18 900-19 350 метров над уровнем моря).

В январе телеканал показал видео, в котором МиГ-31БМ приняли участие в «воздушном бою» в стратосфере над Пермью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!