В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери и смотрели на детей

В школе города Заречный Пензенской области на время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили, как выпускники справляют нужду. Об этом сообщает 1pnz.ru.

О ситуации стало известно после жалоб школьников в соцсетях. По словам учеников, в туалете ни в одной кабинке не было двери. Кроме того, в помещении находились наблюдатели из городского департамента образования, которые должны были пресекать попытки школьников использовать шпаргалки. Одна из учениц опубликовала пост во «ВКонтакте», в котором заявила, что такие меры попадают под статью 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Отмечается, что Заречный — закрытый город, и находящаяся в нем школа №226 — единственная, где можно сдать экзамен. Руководство учреждения объяснило, что случившееся было вынужденной мерой. «В некоторых кабинках двери отсутствовали, и было принято решение убрать все, чтобы выпускники находились "в равных условиях"», — процитировала слова администрации пожаловавшаяся школьница.

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Накануне проведения экзамена губернатор региона Иван Белозерцев заявил о важности создания комфортных условий для выпускников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ. По его словам, для ребенка огромный стресс, когда его ловят с пронесенным телефоном и лишают возможности сдать экзамен.

«Надо выстроить систему таким образом, чтобы при строгом соблюдении закона не было условий для стрессовых ситуаций», — сказал Белозерцев.

Как сообщалось ранее, 24 мая, в Екатеринбурге ученик лицея при Уральском федеральном университете покончил с собой перед экзаменом по математике.

Российских школьников решили спасать от суицида с помощью программ по профилактике самоубийств в преддверии ЕГЭ. Согласно программе, предусматривается проведение собраний, на которых психолог расскажет родителям, как распознать у ребенка суицидальные настроения. Специалисты считают, что родителям нужно насторожиться, если подросток часто говорит о смерти, негативно оценивает свое будущее и находится в подавленном состоянии.

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