Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить программу ремонта подъездов многоквартирных домов в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 28 мая.

Он подчеркнул, что при выполнении работ необходимо учитывать мнение местных жителей.

«Приемка каждого подъезда идет только с подписью управдома, жителей. В этом году программа будет продолжена. Очень важен диалог с жителями», — сказал губернатор.

В декабре прошлого года Воробьев высоко оценил результаты благоустройства региона, в частности, состояние подъездов и дворов.

Программа капремонта подъездов проходит в регионе третий год подряд. В этом году планируется привести в порядок 2,5 тысячи объектов. Всего за время действия программы отремонтировано 70 тысяч подъездов, говорится на сайте областного правительства.

