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На британском поле нашли древний боевой артефакт

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Археологи нашли разбитый древний щит, изготовленный из коры дерева, возрастом более двух тысяч лет. Об этом сообщает издание Live Science.

Артефакт был обнаружен на сельскохозяйственных угодьях около города Эндерби в Великобритании. Он относится к железному веку и датирован 395-255 годами до нашей эры. Для его изготовления могли быть использованы такие древесные растения, как ольха, ива, тополь, лещина или бересклет, а также яблоня, груша, айва или боярышник.

Результаты радиоуглеродного датирования показали, что щит использовался около 10 лет, прежде чем его выкинули. Исследователи пытаются выяснить, был ли он разрушен копьями во время сражения или его повредили другим способом. Несмотря на то что кора является не таким прочным материалом, как древесина, щиты из нее могут быть достаточно прочными для защиты от мечей и стрел.

Ранее в мае сообщалось, что американские ученые из Университета штата Луизиана обнаружили уникальный артефакт древних майя, изготовленный из поделочного минерала жадеита. Он использовался в качестве инструмента для работ по добыче соли.

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