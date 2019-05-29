Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), включающая в себя более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, сообщила о сложностях с развитием региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на обращение ассоциации от 28 мая, адресованное вице-премьеру и полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.

По оценке АЭВТ, рост цен может затруднить выполнение майских указов президента, одной из целей которых заявлено повышение доли региональных авиаперевозок в обход Москвы. Долю таких перелетов поручено довести до 50 процентов.

Затраты на керосин, как сообщает АЭВТ, в 2018 году увеличились на 44 процента (на 122,4 миллиарда рублей). В отдаленных и труднодоступных регионах при этом топливо стоит существенно выше, чем в европейской части России.

Например, в декабре 2018 года стоимость тонны керосина в центральных районах достигала 46,86 тысячи рублей, в Красноярском крае — 54,6 тысячи рублей, а в Сахалинской области и на Камчатке — 64,6 тысячи и 77,2 тысячи рублей соответственно. В первом квартале 2019 года топливо дополнительно подорожало на 5-10 процентов.

По оценкам экспертов, попытки переложить рост цен на керосин полностью в цену билета подорвут спрос, но, если удерживать цены на текущем уровне без господдержки, многие региональные направления станут убыточными.

В конце прошлого года было заявлено, что из-за роста цен на керосин, авиаперелеты по зарубежным направлениям подорожают на 25 процентов, на внутренних рейсах — на 5-21 процент.

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