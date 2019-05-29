Начальник попросил подчиненных меньше работать и стал всеобщим героем

Руководитель агентства Wunderman Chicago Иан Сон (Ian Sohn) обратился к своим подчиненным на личной странице LinkedIn и попросил их не оправдываться за свою личную жизнь на работе. На публикацию обратили внимание крупные зарубежные СМИ, в том числе New York Post.

Сон поразился тому, что люди в современном мире постоянно чувствуют себя виноватыми за то, что у них есть обычные человеческие потребности. Он заметил, что ему совершенно «не нужно знать», что подчиненные опаздывают на работу из-за посещения врача или уходят раньше, чтобы провести время с детьми.

«Я глубоко возмущен тем, как мы инфантилизировали рабочее место. Как мы чувствуем, что должны извиниться за то, что живем», — пояснил он.

Сон признался, что много лет сам оказался в похожей ситуации. Будучи отцом-одиночкой, он отказался от длительной рабочей поездки, чтобы провести время со своими детьми. Тогда его коллеги осудили его.

По словам Сона, он недоволен тем, что круглосуточная доступность всех коллег по звонку или сообщению стала ценным навыком. «Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя ужасно из-за того, что ты человек», — обратился он к каждому читателю.

Публикация набрала более 31,5 тысячи лайков и 1,2 тысячи комментариев. Подписчики перевели обращение на множество языков и перепостили его. Многие заметили, что именно такого слов со стороны начальства им не хватало. «Это так важно! Спасибо вам за это!» — писали они.

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