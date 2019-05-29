Недовольный пассажир потребовал от работника авиакомпании встать на колени

Пассажир китайской авиакомпании пытался заставить сотрудника аэропорта встать на колени и извиниться за задержку рейса. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту Чжэнчжоу перед вылетом самолета West Air в Шэньчжэнь. Когда рейс отложили из-за плохих погодных условий, один из пассажиров начал вести себя агрессивно и требовать от сотрудника авиакомпании извинений.

«Ты должен встать на колени, чтобы извиниться! Это твоя обязанность», — говорит путешественник на видео, опубликованном в сети.

Однако сотрудник West Air попытался защитить себя. «Я простой работник и выполняю свои обязанности. Не нужно меня унижать», — ответил он.

Поведение пассажира вызвало волну критики со стороны пользователей сети, просмотревших ролик. «Запретите ему летать на самолетах до конца жизни, а когда он потребует, чтобы запрет был снят, заставьте его встать на колени», — писал один комментатор. «Вообще-то задержка была связана с плохими погодными условиями, а не с ошибкой персонала», — вступился за сотрудника авиакомпании другой пользователь.

Позже представитель авиакомпании подтвердил, что оба рейса из Чжэнчжоу в Шэньчжэнь в этот день были задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий.

В мае мать двоих детей пожаловалась на бортпроводника, который запретил ей кормить сына грудью в самолете. Инцидент произошел на борту авиакомпании Ryanair, следовавшем из Фару в Манчестер. По словам Рейчел Даффи, она собиралась покормить семимесячного сына грудью перед вылетом, но сотрудник компании остановил ее.

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