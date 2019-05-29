Банки решили оставить россиян без смс-уведомлений

Российские банки постепенно отказываются от смс как способа односторонней коммуникации с клиентами, заменяя их push-уведомлениями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Издание опросило крупнейшие отечественные кредитные организации, и большинство из них активно внедряют технологию push-уведомлений. Чтобы клиенты могли получать их, им надо установить мобильное приложение банка, а самому банку — договориться с магазинами приложений и посредниками, доставляющими уведомления конечному адресату. В качестве последних могут выступать и мобильные операторы, как и в случае с смс.

Рассылка push-уведомлений обходится банкам гораздо дешевле. Для некоторых она и вовсе оказывается бесплатной, что позволяет сокращать общие расходы — на 15-25 процентов (от общей суммы затрат на коммуникации с клиентами).

Лидерами среди банков по использованию push-уведомлений стали Альфа-банк (около 30 процентов), Раййфайзенбанк, «Открытие» (по 25 процентов), Сбербанк (20 процентов). Однако полностью отказаться от традиционных смс-рассылок банки в ближайшем будущем не смогут, поскольку уровень распространения современных смартфонов и качественного мобильного интернета в России пока далек от 100 процентов.

Ранее в мае стало известно, что смс-уведомления все чаще становятся причинами потери средств в результате мошеннических действий. Злоумышленники звонят с поддельных телефонных номеров и просят продиктовать им присланные клиенту по смс коды. Люди соглашаются даже несмотря на предупреждение никому не сообщать код.

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