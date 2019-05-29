«Русский мэр» Риги ушел со своего поста и сделал последнее селфи

Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков объявил о своем уходе с поста мэра столицы республики. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, куда выложил «последнее селфи в кресле мэра Риги».

В прощальном посте Ушаков поблагодарил своих сторонников за поддержку его партии и пообещал продолжать защищать ее ценности и идеалы на уровне Европы. Кроме того, он заявил, что продолжит в суде борьбу за признание незаконности его увольнения с поста градоначальника.

Также Ушаков заверил своих сторонников, что новый мэр Риги продолжит начатое им и его партией дело. В латвийской столице градоначальник назначается из числа депутатов городской думы решением большинства законодателей. Последние выборы в Рижскую думу прошли в 2017 году, по их итогу партия «Согласие» получила 21 мандат из 60 и сформировала коалицию с партией «Честь служить Риге» (11 мандатов), которую возглавляет соратник Ушакова Андрис Америкс. На данный момент обязанности мэра Риги исполняет заместитель Ушакова Олег Буров.

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Нил Ушаков и Андрис Америкс стали депутатами Европарламента и получили неприкосновенность по итогам прошедших 26 мая выборов. Оба политика шли на выборы по спискам партии «Согласие».

Ушаков перестал исполнять обязанности мэра Риги с 5 апреля, после того, как министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце принял решение лишить его полномочий за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов». Ушакова подозревают в коррупционных нарушениях, связанных с деятельностью муниципального предприятия Rīgas satiksme («Рижское сообщение», отвечает за транспорт), где он является акционером.

Сам Ушаков считает свою отставку «противоправной и непрофессиональной». По мнению бывшего мэра, его увольнение — это месть политиков, проигравших выборы в Рижскую думу в 2017 году. Он неоднократно говорил о своих планах доказать в суде незаконность решения о своем увольнении.

Лидер «Согласия» возглавлял Рижскую думу с 2009 года. Его подозревают в участии в нескольких коррупционных схемах, а также обвиняют за использование русского языка при общении с избирателями.

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