Рейтинг Путина вырос

За последние пять месяцев рейтинг президента России Владимира Путина вырос. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, сообщает в среду, 29 мая, Rambler News Service.

По его информации, в январе текущего года деятельность главы государства одобряли 62 процента респондентов, а в мае этот показатель вырос до 66 процентов.

При этом число не одобряющих деятельность российского лидера снизилось с 29 до 25 процентов. «То есть мы наблюдаем рост», — заключил Федоров.

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Также в агентстве отметили, что ранее 24 мая ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия российским политикам. Список возглавил Путин с 31,7 процента голосов респондентов (в начале мая показатель составлял 33 процента), на втором месте оказался министр обороны Сергей Шойгу (14,8 процента), а на третьем — министр иностранных дел Сергей Лавров (13 процентов).

В апреле стало известно о том, что американский журнал Time второй год подряд не включил российского лидера в список ста самых влиятельных людей мира. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть «рейтинг де-факто», который формируется самостоятельно вне зависимости от СМИ.

До этого Путин попадал в список шесть раз (в том числе три года подряд в 2015, 2016 и 2017 годах). В 2007-м международная версия издания признавала Путина человеком года.

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