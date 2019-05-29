Росгвардейцы побили обматерившего их россиянина и попали на видео

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Сотрудники Росгвардии избили на улице в Тамбове задержанного молодого человека. Ролик опубликован в Instagram.

После того как видео с избиением попало в сеть, записью заинтересовались в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, ночью 24 мая 2019 года сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии задержали 19-летнего молодого человека за мелкое хулиганство и вели его в отдел полиции для составления административного материала. Силовики незаконно применили в отношении него физическую силу, ударив несколько раз.

В управлении Росгвардии по Тамбовской области проводится служебная проверка, по результатам которой в отношении сотрудников вневедомственной охраны, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры вплоть до увольнения.

Пострадавший — 19-летний житель Тамбовской области Максим Самодуров, уточняет «МБХ медиа». Поздно ночью 24 мая он был в местном кафе, где также находились росгвардейцы. Как следует из протокола, молодой человек публично ругался грубой нецензурной бранью, за что и был задержан.

По дороге в отдел полиции Самодуров попытался сбежать, рассказал изданию очевидец Сергей Кедров. По его словам, преследовавшие убегающего задержанного росгвардейцы сами нецензурно выражались.

Суд признал Самодурова виновным в административного правонарушения. Молодого человека оштрафовали на одну тысячу рублей. Согласно протоколу, он свою вину признал и раскаялся.

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