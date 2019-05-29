Турция ответила на критику Евросоюза

Турецкие власти отреагировали на критику Европейской комиссии, выпустившей ежегодный доклад с оценкой перспектив вхождения республики в ЕС. Слова заместителя министра иностранных дел приводит газета Daily Sabah.

«Отчет отражает экзистенциальный кризис внутри самого Евросоюза», — заявил замминистра Фарук Каймакчи, отметив, что он совершенно не отражает реальное положение дел. Как сообщает Reuters, Каймакчи также сообщил, что Анкара учтет конструктивную критику, надеясь, что европейские союзники помогут ей противостоять «угрозам безопасности».

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Ранее 29 мая Еврокомиссия выпустила доклад, в котором раскритиковала Турцию за ситуацию в экономике и правовой системе и констатировала, что переговоры о вхождении турок в ЕС зашли в тупик.

За день до этого турецкие войска вторглись на территорию Иракского Курдистана, объявив о начале «антитеррористической операции». Анкара много лет противостоит «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую считает террористической организацией. Иракских и сирийских курдов она обвиняет в помощи РПК.

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