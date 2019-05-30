Сотни одичавших коров спасли от бойни

Польским зоозащитникам удалось добиться отмены массового убийства одичавших коров. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Стадо из примерно 180 одичавших коров несколько лет бродило возле города Дешчно в Любушском воеводстве на западе страны. Местные жители жаловались на то, что животные вытаптывают поля. В начале мая главный ветеринарный врач Польши объявил животных опасными для здоровья и безопасности окружающих людей. Он предложил уничтожить стадо.

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Общественные активисты назвали предложение чиновника недопустимым и заявили, что проблему можно решить более гуманным способом. В среду, 29 мая, министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский (Jan Krzysztof Ardanowski) заявил, что коров из Дешчно не будут отстреливать, а поместят на ферму. Их содержание обеспечит государство.

Президент Польши Анджей Дуда призвал к «счастливому решению» вопроса. «Я уверен, что его можно найти, несмотря на то что правила ЕС предусматривают убийство этих животных. Поляки могут исправить ситуацию!» — отметил он.

В конце апреля сообщалось, что в Австралии власти планируют убить к 2020 году два миллиона диких кошек, которые угрожают экосистеме страны. Специальное отравляющее вещество помещают в колбаски, которые сбрасывают с воздуха. Кошки умирают в течение 15 минут после того, как съедают отравленное «лакомство».

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