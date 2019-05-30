Мигранты попали вместо Франции на Украину и расстроились

Два мигранта из Бангладеш пытались попасть во Францию, однако оказались на Украине. Сообщение об этом опубликовала пограничная служба страны.

Как следует из сообщения, на пункте пропуска «Дьяково» в Закарпатской области пограничники остановили автомобиль с иностранными номерами, за рулем которого находился гражданин Сербии. В ходе досмотра транспортного средства сотрудники погранохраны обнаружили в его прицепе двух граждан республики Бангладеш.

Пограничники отметили, что мигранты «удивились и растерялись», когда поняли что находятся на Украине. В ходе допроса они рассказали, что заплатили гражданину Сербии чтобы попасть во Францию.

Правоохранители заявили, что после проведения проверки мигрантов привлекут к ответственности за попытку незаконного пересечения границы и передадут румынским властям.

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