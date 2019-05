В США отказались рассказывать о сексуальных «подвигах» Мартина Лютера Кинга

Американский историк и публицист Дэвид Гарроу, рассказавший о клеветнической кампании ФБР против проповедника и лидера движения за гражданские права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга-младшего, заявил, что многие СМИ отказались публиковать его историю. Об этом пишет Insider.

По словам Гарроу, статью принял британский политический журнал Standpoint с ограниченной аудиторией. Материал под названием «Тревожное наследие Мартина Лютера Кинга» выйдет в печать в четверг, 30 мая.

Публицист считает, что американские СМИ не хотят затрагивать эту тему из-за отсутствия журналистского мужества. Редактор Standpoint сообщил, что сначала историей заинтересовалось издание The Guardian, однако в последний момент предложение было отозвано без каких-либо объяснений. Представители The Guardian не прокомментировали эту информацию. Insider также направил запрос в The Washington Post, The Atlantic и The Intercept, однако ответ пока не получен.

Материалы по теме Хватит кормить Канзас Что творится на улицах американских городов: тихая война или беспощадный мир

Ранее, 27 мая, Гарроу сообщил, что ФБР 12 лет следило за Кингом из-за опасений, что его общественное движение дестабилизирует ситуацию в стране. Кроме того, он рассказал о попытках дискредитации проповедника. По словам публициста, в документах спецслужб содержится информация о том, что Кинг имел внебрачные связи с 45 женщинами. В материалах также рассказывается об инциденте, когда друг пастора Логан Кирс изнасиловал прихожанку, в то время как присутствовавший при нападении Кинг «смотрел, смеялся и давал советы».

Мартин Лютер Кинг в 1960-х организовывал и возглавлял марши за право чернокожих на голосование, десегрегацию, рабочие права, основные гражданские права. Большинство из этих прав закреплено в законодательстве США. Активист был убит в 1968 году в возрасте 39 лет. Он возглавил шеститысячный марш протеста в деловой части Мемфиса (США) для поддержки бастующих рабочих. Стоявшего на балконе в мемфисском мотеле проповедника смертельно ранил снайпер. Его убийца — Джеймс Эрл Рей — получил 99 лет тюрьмы.

Дэвид Гарроу в 1987 году получил Пулитцеровскую премию за опубликованную годом ранее биографию Кинга «Несущий крест». В ней публицист говорит, что на тот момент ему были известны некоторые факты о сексуальной жизни проповедника, однако в целом он пишет о Кинге как о вдохновляющем человеке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!