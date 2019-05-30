Подполковника полиции осудили за убийство в центре Москвы

В Москве суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за убийство в центре города. Об этом в четверг, 30 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Суд признал его виновным в убийстве, а также незаконном обороте оружия. Мужчина признал свою вину и рассказал, что совершил преступление из-за возникшего дорожного конфликта. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным источника «Ленты.ру», подсудимый является подполковником полиции в отставке, потерпевший был бизнесменом, уроженцем Армении. Бывший полицейский расстрелял его из наградного пистолета Макарова и скрылся с места преступления, беглеца искали несколько дней.

Преступление было совершено еще в октябре 2017 года на улице Новослободской, обвиняемый четыре раза выстрелил в мужчину, выходившего из своего автомобиля. Тот скончался на месте от полученных ранений.

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