«Роскосмос» отреагировал на запрет США российских ракет

«Роскосмос» прокомментировал решение министерства обороны США о включении России в список стран, совместно с которыми запрещается проводить космические пуски. Сообщение доступно на сайте организации.
Госкорпорация осудила действия Вашингтона и назвала его решение очередным проявлением недобросовестной конкуренции на международном рынке космических услуг.
«Фактически, это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке», — считают в «Роскосмосе».
В сообщении также указано, что ограничения, вводимые в отношении Москвы с 2023 года, могут негативно сказаться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на коммерческой основе.
30 мая стало известно, что США запретят использование российских средств выведения, а также осуществление коммерческих пусков спутников совместно с Россией. Новые ограничения вводятся относительно спутников и средств их выведения на орбиту для оказания услуг спутниковой связи.