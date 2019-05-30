Красноярский школьник спас тонущую девочку

В селе Байкит на севере Красноярского края ученик девятого класса Андрей Максымив спас девочку, упавшую в ледяную воду реки Байкитик. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, в воскресенье, 26 мая, мальчик сидел на берегу реки после уроков, услышал крики о помощи и увидел, как ребенок уходит с головой по воду. В тот день температура воздуха в Байките была всего семь градусов тепла, местами лежал снег, а в водоемах плавал лед.

Школьник тут же нырнул в воду, не снимая рюкзак и верхнюю одежду. Он подплыл к девочке и с трудом вытолкал ее к берегу, самого его ледяное течение начало относить вниз по реке. Ему удалось ухватиться за бетонные укрепления и выбраться на сушу.

Позднее Максымив рассказал спасателям, что спасти утопающую ему удалось благодаря урокам ОБЖ. «Нас в школе постоянно обучают разным правилам личной безопасности, в том числе как спасать людей из воды, как проводить искусственное дыхание», — добавил он.

Родители спасенной девочки рассказали о случившемся в школе, где учится девятиклассник. 28 мая на торжественной линейке ему вручили благодарственное письмо. В МЧС рассматривают вопрос о награждении школьника медалью за спасение утопающих.

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