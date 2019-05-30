Стали известны детали голосования в Раде против отставки Гройсмана

За отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана проголосовали семь человек из его партии «Блок Петра Порошенко». Несмотря на то что партия премьер-министра является партией большинства, против его отставки проголосовали лишь 27 человек из БПП. Это следует из опубликованного на официальном сайте Верховной Рады поименного списка принявших участие в голосовании депутатов.

Помимо однопартийцев Гройсмана, постановление о его отставке поддержали также два депутата из партии «Народный фронт», 31 внефракционный депутат, 19 депутатов «Оппозиционного блока», 12 депутатов из партии «Объединение "Самопомощь"», 14 — из Радикальной партии Олега Ляшко, девять — из «Батькивщины», и три депутата из партии «Возрождение».

Единственной парламентской фракцией, члены которой не голосовали за отставку Гройсмана, стала депутатская группа «Воля народа». В ее составе числятся 18 нардепов, часть из которых ранее входили в Партию регионов.

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Парламент не смог принять решение об отставке Гройсмана и его правительства, поскольку постановление поддержали лишь 97 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. В то же время против его отставки проголосовали еще меньшее число депутатов — 63 человека.

Всего с учетом воздержавшихся 50 депутатов в голосовании приняли участие 210 депутатов — менее половины от всего парламента. Еще 87 депутатов не стали принимать участие в голосовании. Кроме того, 126 человек отсутствовали на заседании.

Гройсман уже поблагодарил депутатов за такие результаты голосования и призвал их в дальнейшем «голосовать сердцем», чтобы граждане чувствовали их ответственность перед страной.

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