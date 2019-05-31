Студентам пообещали заплатить за прогулы занятий

В американском городе Блэксберг, штат Виргиния, университет предложил первокурсникам стипендию за отсрочку обучения. Об этом сообщает ABC News.

Политехнический университет Виргинии заложил в свой бюджет около 3,3 миллиона долларов, чтобы предложить поступившим несколько программ отсроченного обучения. В этом году на первый курс поступили около 7500 человек — это самый высокий показатель за всю историю учебного заведения. По мнению властей, это может переполнить город.

Администрация университета предложила абитуриентам начать учебу с 2020 года, но при этом сохранить стипендию и посещать летние курсы. Одна из программ предлагает посещение занятий в местном колледже перед тем, как пойти в университет. Также руководство учебного заведения собирается помочь студентам найти стажировки.

Поступившие должны подать заявку на перенос начала учебы до начала июня, а результаты им огласят в середине месяца. Если они отклонят предложение, это никак не повлияет на их дальнейшее обучение.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Роберт Смит выступил с речью перед выпускниками колледжа и внезапно пообещал им погасить их студенческие долги. Предположительно, Смиту придется заплатить десятки миллионов долларов.

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