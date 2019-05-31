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Названа стоимость самого дорогого съемного жилья США

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Поместье в Лос-Анджелесе, предлагаемое потенциальным арендаторам по ставке 1,5 миллиона долларов в месяц, признано самым дорогостоящим объектом американского рынка съемного жилья. Об этом пишет Mansion Global.

Имение расположено в престижном районе Бель-Эйр. Общая площадь главного особняка — свыше трех тысяч квадратных метров. Помимо обычных жилых помещений, в нем есть винный погреб, кинозал и холодильник размером с полноценную комнату, в который можно заходить. В доме 20 санузлов, спортзал, массажная комната, огромный бассейн.

В 2018 году поместье пытались продать за 180 миллионов долларов, но желающих купить его не нашлось. Как отмечают в Mansion Global, текущая ставка аренды имения — беспрецедентно высокая для США. Будущему съемщику придется ежедневно выкладывать за право проживания в доме около 50 тысяч долларов, или более 2 тысяч долларов в час.

Ранее в мае была раскрыта стоимость аренды самой дорогой съемной квартиры Москвы — 800 тысяч рублей в месяц. Столько просят за 173-метровые апартаменты в небольшом клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке (район Хамовники).

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