Отца президента Конго торжественно похоронят через два года после смерти

В Демократической Республике Конго (ДРК) решили торжественно похоронить отца президента Феликса Чисекеди, известного оппозиционера Этьена Чисекеди, спустя два года после его смерти. Об этом сообщает «Би-би-си».

Чисекеди-старший умер в Бельгии в возрасте 84 лет, его тело все это время находилось в похоронном бюро. 30 мая его привезли в ДРК, а на следующий день установили на стадионе в Киншасе. Проводить политика в последний путь собрались десятки тысяч людей, на государственные похороны прибыли президенты Руанды и Анголы. Когда гроб внесли на стадион, арена взорвалась аплодисментами, люди кричали и свистели.

Останки Чисекеди простояли на стадионе всю ночь. 1 июня запланирована торжественная месса, после чего его похоронят в частной резиденции в 40 километрах от центра Киншасы. Католическая церковь призвала всех прийти на похороны.

Этьен Чисекеди в течение 20 лет был в оппозиции предыдущему лидеру страны Жозефу Кабиле и его отцу. Его сын выиграл выборы в прошлом году.

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