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Медведев вступился за СНГ

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Содружество независимых государств (СНГ) представляет собой реально работающий проект и оправдывает свое существование, заявил в эфире программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Сегодня СНГ — при всех сложностях, издержках, нюансах — это все-таки реально работающий проект», — отметил Медведев.

По его словам, ранее была популярна точка зрения, что СНГ является «цивилизованной формой развода» бывших советских республик.

В качестве примера работоспособности СНГ глава российского правительства привел подписание специального торгового соглашения.

Изначально в СНГ входили все бывшие республики СССР, кроме Латвии, Литвы и Эстонии. Туркмения получила статус ассоциированного члена. Со временем из организации вышла Грузия, а Украина после обострения отношений с Россией взяла курс на выход, но формально по-прежнему сохраняет членство.

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