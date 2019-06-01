Турецкие курорты стали еще популярнее у россиян

Число россиян, посетивших курорты Турции в апреле 2019 года, оказалось на 38 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте Министерства культуры и туризма Турции.

В апреле, когда авиакомпании переходят на летнее расписание полетов, в Турцию съездили 391,6 тысячи россиян. Такие результаты обусловлены двумя главными факторами: традиционно повышенный спрос на начало курортного сезона из-за низкой цены и опасения россиян по поводу грядущего подорожания туров в Турцию (об этом предупреждали туроператоры, ссылаясь на намерения турецких отельеров), отмечают эксперты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК.

В прошлом году был установлен рекорд по числу российских туристов, посетивших турецкие курорты, — около миллиона человек в июне. Операторы связывали такие результаты со скидками, которые смогли перебить интерес населения даже к чемпионату мира по футболу, проводившемуся в России.

Также специалисты отмечают, что в том году туристы часто выезжали на курорты в последних числах апреля, в преддверии майских праздников, что улучшило показатели первого месяца летнего сезона.

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