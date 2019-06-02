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Умер бывший генпрокурор России

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В Омске на 78-м году жизни скончался бывший генеральный прокурор России и один из авторов российской Конституции Алексей Казанник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Омского госуниверситета.

Казанник умер утром 2 июня после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 4 июня на юридическом факультете ОмГУ.

«Человек большой души, которому я невероятно благодарен. Учитель с большой буквы. Никогда не прерывал связь с кафедрой, даже когда занимал высокие посты», — заявил региональному изданию «ВОмске» заведующий кафедрой государственного и муниципального права юрфака ОмГУ Александр Костюков, считающий себя учеником Казанника,

Алексей Иванович Казанник — государственный советник юстиции первого класса, заслуженный юрист РФ, заслуженный профессор Омского государственного университета имени Достоевского, доктор юридических наук.

В 1989 году его избрали народным депутатом СССР. Был основным разработчиком законопроекта «О судебной ответственности политических партий и массовых движений, совершивших преступление против своего народа, мира и человечности».

Казанник известен тем, что в 1990-х годах уступил свое место в Верховном Совете СССР Борису Ельцину. Когда Ельцин стал президентом России, он ввел Казанника в президентский совет, где юрист участвовал в разработке новой Конституции России.

После разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993 года Ельцин назначил Казанника генеральным прокурором Российской Федерации. Но уже в апреле 1994-го Казанник подал в отставку, отказавшись по распоряжению Ельцина блокировать объявленную Госдумой амнистию участникам событий августа 1991-го и октября 1993-го.

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