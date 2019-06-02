Российский генерал рассказал о лишениях ради борьбы с терроризмом

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, генерал-лейтенант Александр Матовников рассказал о том, что ему пришлось бросить хоккей ради службы. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 2 июня.

В воскресенье Матовников посетил ледовый дворец на верхней базе Федерального центра спортивной подготовки «Юг спорт» в Кисловодске, который открылся весной 2019 года, и сам опробовал лед. «Сегодня, выйдя на лед с клюшкой после такого длительного перерыва, обнаружил, что не все навыки утеряны!» — отметил он.

Генерал вспомнил, что во дворе дома, где он вырос, на Мосфильмовской улице в Москве, каждую зиму заливали каток, на котором он играл в хоккей вместе с соседскими ребятами. «Стоял на коньках вплоть до окончания школы. Потом, к сожалению, возможности заниматься этим видом спорта не было», — добавил он.

Матовников окончил Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ имени Ворошилова, после чего поступил на службу в группу «А» («Альфа»), занимающуюся контртеррористической деятельностью. Он является ветераном двух чеченских кампаний и участником многих антитеррористических операций, в частности в Буденновске в 1995 году и на Дубровке в 2002-м. В 2013 году был переведен в Минобороны, где занимал должность заместителя командира Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил. В 2017 году Матовников был удостоен звания Героя России за участие в военной операции в Сирии.

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