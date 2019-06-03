В команде Зеленского отреагировали на снос памятника Жукову

Инцидент с самовольным сносом бюста маршала Советского Союза Георгия Жукова в Харькове — это «пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики» прошлой украинской власти. Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает «Страна.ua».

«Должны быть разработаны новые механизмы, которые помогут возобновить диалог власти и общества», — сказала она и призвала власти Харькова разрешить правовую коллизию, связанную с памятником.

Мендель указала, что закон о декоммунизации, в соответствии с которым на Украине сносятся памятники советским деятелям и переименовываются названные в честь них улицы, предусматривает исключения. В частности, они касаются мемориалов в честь тех, кто противодействовал нацистской оккупации. «Это касается не только памятника Жукову, но и переулка Жукова», — подчеркнула она.

Радикалы из «Национального корпуса» снесли бюст Жукова в Харькове 2 июня. Пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила, что готова восстановить монумент на собственные средства, и призвала начать расследование по факту инцидента. Также о готовности восстановить памятник заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

Проспект Маршала Жукова был переименован в проспект Петра Григоренко в мае 2016 года.

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