Обнаружены магические артефакты древних сибирских колдунов

Археологи обнаружили ожерелье или головной убор, сделанный из десятков птичьих клювов и черепов.Он лежал рядом со скелетом шамана, жившего пять тысяч лет назад на территории современной Сибири. Об том сообщает издание Live Science.

Останки нашли на месте раскопок археологического памятника Усть-Тартас в Новосибирской области. Под черепом человека находились 30-50 черепов и длинных клювов птиц, которые были расположены так, словно были частью ошейника. Они могли использоваться в качестве защитного предмета одежды или иметь ритуальное предназначение. Кости животных, возможно, принадлежали крупным береговым птицам вроде цапли или журавля.

Фото: The Siberian Times

До сих пор неизвестно, как черепа и клювы были скреплены между собой, поскольку ученые не обнаружили каких-либо просверленных в костях отверстий.

Рядом со странным скелетом нашли двухъярусную могилу. В верхнем слое лежали кости двух детей в возрасте пяти и десяти лет, ниже — останки еще одного взрослого мужчины. Рядом обнаружили бронзовый артефакт, состоящий из двух вогнутых дисков с отверстиями посередине. который мог служить церемониальной маской. По мнению ученых, оба человека были шаманами, относящимися к культуре Одинова (начало бронзового века).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!