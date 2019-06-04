Меркель призвала Европу бороться с Китаем

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейские власти при принятии законов должны иметь в виду китайский бизнес, который в скором времени может составить серьезную конкуренцию местным компаниям. Об этом пишет Bloomberg.

«Как вы можете быть уверены, что Китай не придет в Европу в ближайшие пять лет? Я считаю такие заявления необдуманными», — сказала Меркель. По ее мнению, Евросоюз должен изменить правила, чтобы быть «по-настоящему конкурентоспособным».

Материалы по теме Добро пожаловать Китайцы захватывают Европу. США не против

Германия вместе с Францией последовательно выступает за смягчение европейского антимонопольного законодательства, настаивая на том, чтобы сообща защищаться от конкуренции со стороны Китая и США. Против активно выступают Нидерланды.

В начале года Еврокомиссия заблокировала крупную сделку по слиянию подразделений немецкой Siemens и французской Alstom по производству поездов. По мнению регулятора, это могло привести к созданию слишком крупного игрока на европейском рынке, что в конечном итоге навредило бы пассажирам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!