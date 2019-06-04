Агрессивная обезьяна съела утят на глазах у их матери

dailystar.co.uk

В городе Амерсфоорт, Нидерланды, обезьяна напала на утку и убила ее утят. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Star.

На записи, снятой в городском зоопарке, видно, как бабуин стоит на деревянной дощечке у пруда и следит за птицей и ее детенышами. Как только утка на некоторое время оставляет их, обезьяна нападает на утят, хватает одного из них и разгрызает его на глазах у птицы, которая в этот момент пытается защитить двух других.

Утка несколько раз налетает на своего противника, однако ему все же удается схватить еще одного утенка. Обезьяна убегает к сородичам на берег и съедает добычу. Затем она выбрасывает останки птицы.

За несколько дней ролик посмотрели около 150 тысяч раз. В комментариях пользователи отметили, что бабуин ведет себя очень агрессивно и что утка сделала все возможное для спасения птенцов.

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