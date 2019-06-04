Российские пенсионеры оказались должны Пенсионному фонду

Армавирское отделение Пенсионного фонда (ПФР) требует от пенсионеров Успенского района Краснодарского края возместить часть полученной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на нетрудоспособного члена семьи. Об этом сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко на своем сайте.

Отмечается, что ПФР продолжал годами платить людям доплаты за умершего члена семьи. При этом справки о смерти были представлены родственниками своевременно. Как оказалось, помимо справок, нужно было написать отдельные заявления на остановку выплат.

Порядка 30 пенсионеров уже получили повестки в суд, через который ПФР пытается взыскать с пожилых людей накопившуюся задолженность.

По информации депутата, долги пенсионеров перед фондом составляют от десятков до сотен тысяч рублей. Костенко попросила главу ПФР Антона Дроздова лично разобраться в ситуации.

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