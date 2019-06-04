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Каждый пятый россиянин рассказал о людях с шизофренией вокруг

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Каждый пятый россиянин заявил о том, что знает о людях с шизофренией в своем окружении. 16 процентов лично знакомы с людьми, у которых есть данное расстройство, или знают о таком диагнозе у кого-то из своих друзей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что россияне хорошо осведомлены о таком заболевании, как шизофрения. 20 процентов респондентов заявили, что хорошо знают о болезни и ее симптомах, 70 процентов отметили, что знают о расстройстве в общих чертах. Четыре процента рассказали, что люди с шизофренией есть среди их родственников.

Согласно исследованию, 38 процентов относятся к людям с данным диагнозом с сочувствием (из них 48 процентов — старше 60 лет) и 34 процента — с жалостью (39 процентов — старше 60 лет). Вместе с тем 26 процентов россиян заявили, что большинство их сограждан боятся людей с шизофренией, и 18 считают, что россияне с недоверием относятся к людям с таким расстройством.

По мнению опрошенных, чаще всего люди с психическими расстройствами сталкиваются с такими проблемами, как сложности с трудоустройством (40 процентов), получение предписанных лекарств (33 процента), недостаток квалифицированных медиков (31 процент) и негативное отношение окружающих (31 процент). При этом люди, указавшие наличие родственников с диагнозом шизофрения, чаще всего выделяли именно сложности с лекарствами (45 процентов).

Люди, слышавшие о шизофрении, в основном считают, что пациенты должны постоянно принимать препараты (79 процентов). 63 процента заявили, что люди с диагнозом не способны контролировать свою болезнь, причем среди родственников больных эта доля составляет 70 процентов. С ними не согласился 21 процент. Помимо этого, 49 процентов считают, что вероятность развития болезни выше, если ею страдают родственники.

Россияне также назвали самые характерные, по их мнению, признаки шизофрении. 29 процентов выделили сильные перемены настроения, 27 процентов указали раздвоение личности и 17 процентов — галлюцинации. Осведомленные о болезни люди, описывая образ человека с расстройством, чаще всего упоминали такие эпитеты, как «непостоянный» (34 процента), «опасный» (28 процента), «уязвимый» (24 процента) и «недоверчивый» (23 процента). По их же мнению, людям с психическими расстройствами нужно находиться подальше от других людей (38 процентов). Родственники или знакомые людей с диагнозом делали такое заявление реже (31 процент).

В марте Минздрав выделил расстройства, связанные с поражением головного мозга, а также неврозы и поведенческие расстройства детского и подросткового возраста как наиболее распространены органические непсихотические расстройства. На втором месте оказались психозы и состояния слабоумия (органические психозы, шизофрения). По данным министерства, 2 000 647 россиян страдают расстройствами непсихотического характера. Заболевания могут быть вызваны любыми факторами, например, проблемами в семейной жизни, безработицей или пьянством.

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