«Ювентус» приступил к возвращению Погба

«Ювентус» начал переговоры по приобретению французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает Metro.

Руководство итальянского клуба намеренно воспользоваться желанием самого футболиста сменить команду. Отмечается, что спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи уже связался с представителем француза Мино Райолой. Стороны начали обсуждать возможный трансфер.

В марте сообщалось, что Райола связался с мадридским «Реалом» и передал клубу финансовые запросы игрока. До этого 26-летний француз назвал выступления за мадридцев «мечтой для любого игрока».

Погба перешел в «Ювентус» после того, как отказался продлевать контракт с «Юнайтед» в 2012 году. В туринском клубе француз стал игроком основного состава. С 2012 по 2016 год он провел за «Ювентус» 124 матча и забил 28 голов. Погба четырежды стал чемпионом Италии и в августе 2016 вернулся в «Манчестер Юнайтед». Трансфер Погба из «Ювентуса» обошелся англичанам в рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

Погба — чемпион мира и вице-чемпион Европы в состав сборной Франции.

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