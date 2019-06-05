Танец участницы реалити-шоу заставил чернокожих почувствовать отвращение

Поведение участницы американского реалити-шоу Bachelorette («Холостячка») Ханны Браун (Hannah Brown) разозлило пользователей сети, посчитавших, что девушка оскорбила темнокожих. Юзеров возмутила часть свидания Браун с другим участником проекта — Джедом Вайатом (Jed Wyatt), которая была показана во время титров в конце очередного выпуска шоу. Этим отрывком эфира поделился у себя в Instagram комик Скотт Окерман (Scott Aukerman).

Браун прогуливалась с Вайатом по Бостону и заметила играющего на барабанах темнокожего музыканта. Она начала приплясывать под его музыку вместе с появившимися у нее в руках барабанными палочками, которыми затем ударила Джеда по ягодицам. После этого она достала деньги и с криками: «А вот и наличные!» — положила их музыканту.

Видео, которым поделился Окерман, было просмотрено более 62 тысяч раз. Многие посчитали, что таким образом Браун спародировала танцы темнокожих и обидела их. «Это что, новое шоу "белые все портят"?» — недоумевал Stevenspelledwrong. «Меня от этого в буквальном смысле затошнило. Отвратительно», — делилась своими эмоциями Popandsicle. «Да если бы кто-нибудь так подошел ко мне, я бы сразу вызвал полицию!» — писал Mikemeurer06.

«Холостячка» — реалити-шоу, в котором мужчины соревнуются за женщину. Выходит в США с 2003 года. В настоящее время телеканал ABC показывает 15-й сезон.

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