Tesla запретила сотрудникам жаловаться

Tesla начала блокировать доступ своим сотрудникам к социальной сети для жалоб на работодателей Blind. Об этом пишет Verdict.

Отмечается, что Tesla блокирует авторизацию работников через корпоративную почту, в результате они не могут подтвердить в Blind, что действительно работают в компании.

О проблеме стало известно в мае. Часть пользователей связывают это со «всплеском внутренних проверок». Так, например, сообщается, что руководство Tesla разослало сотрудникам предупреждение о недопустимости утечек коммерческих данных компании.

В апреле Tesla представила отчетность за первый квартал 2019 года, согласно которой убытки компании достигли 702 миллионов долларов, что значительно выше прогнозов.

Аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Айвз, ранее известный своим оптимизмом относительно будущего Tesla, считает нынешнюю ситуацию в компании крайне опасной.

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