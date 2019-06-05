Лидера крупной международной церкви обвинили в педофилии

Главу мексиканской христианской церкви La Luz del Mundo («Свет мира») Наасона Хоакина Гарсию задержали в США по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними, контрабанде людей и производстве детской порнографии, сообщает агентство Reuters.

Гарсия, возглавляющий христианскую конгрегацию с более чем миллионом последователей по всему миру, был арестован в штате Калифорния. По данным обвинения, за последние четыре года он и его приближенные, также из числа деятелей церкви, совершили 26 преступлений на территории США.

Лично Гарсия обвиняется в 14 преступлениях сексуального характера. В частности, называя себя апостолом и манипулируя религиозными чувствами детей, он якобы принуждал к сексуальным актам троих совершеннолетних и одну совершеннолетнюю женщину. От других, в том числе несовершеннолетних, прихожан, он требовал танцевать перед ним в открытой одежде

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Представители церкви выразили уверенность в том, что их предводитель невиновен. В заявлении на ее сайте говорится, что Гарсия «всегда следовал закону и уважал общественные институты и достоинство людей».

24 мая австралийский архиепископ выступил против обязанности священнослужителей нарушать тайну исповеди в тех случаях, когда прихожанин признается в сексуальных преступлениях в отношении детей. Он посчитал, что это противоречит свободе вероисповедания.

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