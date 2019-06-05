Полицейский спас спящую пару от гремучей змеи

В американском штате Теннесси помощник шерифа помог спящим людям избежать змеиного укуса. Об этом сообщает Fox News.

В офис шерифа поступила жалоба, что на поляне возле проселочной дороги лежат люди. Проверить сигнал отправился помощник шерифа Адам Сиск (Adam Sisk). В указанном месте действительно спали мужчина и женщина. Рядом ползала гремучая змея.

Сиск вышел из автомобиля, подошел поближе и окликнул парочку. Мужчина услышал его голос и поднял голову. «Не двигайтесь, — предупредил помощник шерифа. — Прямо возле вас гремучая змея». Мужчина замер. По команде Сиска он бросился в сторону и отбежал на несколько метров.

Женщина поднялась лишь после его бегства. Она медленно села, а затем встала на ноги и отошла от опасного пресмыкающегося.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Финикс, штат Аризона, женщина убила приползшую к ее дому гремучую змею лопатой. С мертвого пресмыкающегося сняли шкуру и сохранили в качестве сувенира, а змеиное мясо приготовили и съели всей семьей.

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