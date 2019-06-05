Россияне разлюбили захламлять свои балконы

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За год в России существенно вырос спрос на аренду складов кратковременного хранения вещей. Об этом говорится в предоставленном «Ленте.ру» исследовании «Авито Недвижимость».

Как отмечают в компании, за последние 12 месяцев россияне стали, в среднем, на 24 процента чаще арендовать места на таких складах. В сегменте охраняемых складов тенденция оказалась еще более выраженной: арендная активность выросла на 72 процента.

В мае 2019-го произошел резкий скачок спроса: на 69 процентов к апрелю, подсчитали в компании. Это связано с уборкой на длительное хранение зимней и демисезонной одежды, а также крупногабаритных сезонных вещей — многие россияне затягивают с этим до лета.

В целом, спрос на склады временного хранения вещей аналитики «Авито Недвижимость» объясняют особенностями современных планировок жилья и усталостью россиян от хлама на балконах.

«Застройщики предпочитают разнообразить предложение, выпуская на рынок все больше квартир с ровными фасадами, без балконов и лоджий — многие покупатели отмечают, что для них это не является минусом», — говорит руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Игорь Степанов, добавляя, что владельцы тех квартир, где балконы и лоджии запроектированы, чаще используют эти метры не под хранение, а как место отдыха, зону для тренировок, небольшие рабочие пространства.

Ранее к выводу о том, что предпочтения россиян относительно планировок жилья поменялись за последние годы, пришли аналитики ГК «ФСК». По их данным, в частности, для 34 процентов москвичей не имеет значения тип кухни — они в равной степени согласны на классическую планировку и на объединенную кухню-гостиную.

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