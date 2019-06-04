Кухни оказались неважны трети покупателей квартир в Москве

Для 34 процентов потенциальных покупателей московского жилья комфорт-класса тип кухни не имеет принципиального значения, показал соответствующий опрос, проведенный аналитиками ГК «ФСК». Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Такие новоселы готовы рассмотреть как вариант с объединенной кухней-гостиной, характерный для квартир европланировки, так и классическую отдельную кухню. Только отдельная кухня устроит 37 процентов респондентов, оставшиеся 29 процентов принципиально рассматривают исключительно «евроформат» — квартиры с объединенной кухней-гостиной.

Похожая статистика и на рынке новостроек Подмосковья: потенциальные покупатели квартир в местных жилых комплексах комфорт-класса голосуют за классическую кухню в 39 процентах случаев, 27 процентов выбирают объединенный вариант, 34 процента не имеют выраженных предпочтений.

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Гораздо более строгими, по данным аналитиков, оказались требования покупателей к площади кухни: рассмотреть вариант планировки с кухонной зоной менее 6 квадратных метров готовы лишь 8 процентов будущих новоселов, от 6 до 7 квадратных метров — 12 процентов опрошенных. Среди семейных покупателей доли оказались еще ниже — 2 и 7 процентов соответственно.

«Сейчас на рынке комфорт-класса весьма активны различные возрастные группы покупателей, отчасти этим объясняется спрос на разные типы планировки», — поясняется в предоставленных материалах.

В феврале этого года была выведена формула идеальной московской квартиры. Таковой большинство сочли бюджетный лот в шаговой доступности от действующих станций метро, расположенный в доме, построенном десять и более лет назад.

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