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Тренер «Анжи» заговорил о предательстве властей

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Магомед Адиев

Тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев считает, что власти региона ответственны за нынешнее положение клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Адиев отметил, что правительство Дагестана предало «Анжи». «Хотя у них другая точка зрения. Они считают, что мы частный клуб, нас должен финансировать конкретный человек. Но, на мой взгляд, это однобокий подход», — заявил он.

«Когда "Анжи" был в фаворе, многие политики региона ассоциировали себя с командой. Сейчас наступили тяжелые времена, и они начали уходить в тень. Не люблю этих вещей», — добавил Адиев.

По итогам сезона-2018/2019 «Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ). Из-за проблем с финансированием клуб не прошел лицензирование и не сможет участвовать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Махачкалинцы при этом имеют шансы сохранить профессиональный статус. Руководство клуба рассчитывает заявиться для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

О проблемах «Анжи» с финансированием стало известно летом 2018-го. В клубе допускали, что команда не сможет доиграть чемпионат.

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