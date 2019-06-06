Силовики побоялись разбудить ребенка и провели тихое задержание

В Подмосковье полицейским пришлось обращаться к подозреваемому шепотом, чтобы не разбудить спящего в квартире ребенка. Ролик с задержанием в четверг, 6 июня, публикует РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

На кадрах видно, как один из сотрудников правоохранительных органов будит лежащего в кровати мужчину, а затем показывает свое удостоверение и тихо просит его «подняться».

По данным ведомства, мужчину подозревают в мошенничестве.

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