Ямальских детей научили битбоксу и диджеингу

На Ямале жители сел Новый Порт и Мыс Каменный приняли участие в творческих мастерских, среди которых были занятия по битбоксу и диджеингу. Больше всего они заинтересовали родившихся в тундре школьников, сообщает Znak.com.

На мастер-классах по битбоксу исполнитель Сергей Черня учил ребят создавать музыку голосом, губами и языком, а также с помощью «специального устройства, позволяющего делать композиции в режиме реального времени». На курсах по диджеингу дети узнали, что первыми на Ямале этим начали заниматься шаманы.

Шесть других занятий были посвящены хореографии, игре на варгане, театральному, изобразительному и косторезному искусству. Их проводили тюменские и салехардские эксперты, среди которых — ямальские художники и педагоги Виктор и Инна Ядне. Они не только показали подросткам, как вырезать обереги из кости, но и присматривались к ребятам в поисках подмастерьев для работы в косторезной мастерской, которая в будущем должна открыться в Новом Порту.

Мастер-классы проходили в рамках подготовки к фестивалю искусства и творчества «Дыхание Арктики», который пройдет осенью во второй раз.

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