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Открылся II Российско-китайский энергетический бизнес-форум

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На Петербургском международном экономическом форуме открылся второй Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Санкт-Петербурга.

Открывая мероприятие ответственный секретарь комиссии при Президенте России по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин выразил благодарность за участие в организации мероприятия руководителю Госэнергоуправления Китая Чжан Цзяньхуа и председателю совета директоров CNPC Ван Инлиню. На форум приехали руководители и представители свыше 100 корпораций из России и Китая. «Суммарная капитализация компаний-участников Форума приближается к трем триллионам долларов», — отметил Игорь Сечин.

Главной темой нынешнего мероприятия стало взаимодействие между правительственными ведомствами и бизнесом. «Важная задача форума — это выработка единых и прозрачных правил ведения бизнеса, которые касаются таможенного, банковского и налогового регулирования. Они должны помочь максимально быстро реализовать взаимовыгодные проекты», — заявил Игорь Сечин, который призвал финансовые институты России и Китая активно искать новые способы финансирования проектов и развивать региональные банковские сети для создания устойчивых экономических связей и улучшения инвестиционного климата.

По словам главы «Роснефти», между российскими и китайскими электроэнергетическими компаниями происходит сближение по таким важным темам, как проектирование и строительство атомных электростанций, развитие сетей, производство и поставки оборудования. Развитие атомной энергетики — это очень перспективное направление, с которым эксперты в первую очередь связывают решение задач обеспечения быстрорастущей потребности в электроэнергии.

Игорь Сечин, выразил убеждение, что сотрудничество между российскими и китайскими компаниями должно распространяться не только на энергетическом рынке, но и на смежные виды бизнеса — интегральные цепочки поставок, локализацию современного оборудования, новые системные решения, цифровизацию энергетики и финансовые инструменты. «Для этого нужно активнее развивать взаимодействие между ведущими банками и IT-компаниями России и Китая», — подчеркнул глава «Роснефти».

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак выразил уверенность, в том, что российско-китайское сотрудничество в сфере энергетики вышло на беспрецедентный уровень сотрудничества и продолжает динамично развиваться. «Если говорить о нефтяной сфере, то хотел бы отметить, что успешную реализацию межправительственных соглашений о сотрудничестве в нефтяной сфере 2009 года и 2013 года. Лидером такого сотрудничества с российской стороны является нефтяная компания "Роснефть"», — подчеркнул вице-премьер. — В данном случае, мы в рамках межправительственной комиссии поддерживаем совместную разведку и разработку нефтегазовых месторождений "Удмуртнефть", и строительство Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего завода. Хотел бы также отметить завершение переговоров нефтяной компании "Газпром нефть" с китайской компанией по Чонскому проекту. Рассчитываем, что в ближайшее время будут подписаны соглашения».

В газовой сфере, по словам Дмитрия Козака проектом номер один является завершение строительства газопровода «Сила Сибири». «И мы уверены, что к 1 декабря, мы сейчас готовимся к этому торжественному событию, начнутся поставки по этому маршруту газа в Китай», — отметил вице-премьер, по словам которого «Газпром» и китайские финансовые организации в настоящее время активно прорабатывают вопрос строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Успешно реализуется совместный проект «Ямал СПГ».

«Мы очень надеемся, мы вчера об этом говорили на встрече лидеров двух стран. Надеемся, что в ближайшее время все-таки будет окончательно уже ранее согласованные и подписанные условия совместной работы в рамках проекта "Арктик СПГ-2" и "Новатэк", и китайские партнеры нам, так сказать, подпишут соответствующее окончательное соглашение и приступят к работе. Также межправительственная комиссия, правительство Российской Федерации будет содействовать сотрудничеству в газовой сфере между "Роснефтью" и компанией "Пекин Газ". Это тоже важное направление сотрудничества», — заявил Дмитрий Козак.

Председатель совета директоров CNPC Ван Инлинь отметил, что Россия уже третий год является крупнейшим поставщиком сырой нефти для Китая. «И в 2018 году объем поставки нефти в Китай составил 71,49 миллиона тонн, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Газовое сотрудничество обладает большим потенциалом. Проект "Ямал СПГ" был введен в эксплуатацию с опережением графика на год. А магистральный газопровод Россия-Китай по восточному маршруту также скоро будет построен и начата поставка газа», — отметил руководитель китайской компании.

«В последние годы были достигнуты прорывы и стремительное развитие между Китаем и Россией в ряде сфер, таких как, взаимосвязанность нефтегазовых трубопроводов и инфраструктур. Можно сказать, что сотрудничество между нефтегазовой с торговлей наших двух стран развивается на высокоскоростном пути и характерно всесторонностью, многоуровневостью и широким спектром сотрудничества», — подчеркнул Вань Илинь. Глава CNPC отметил, что его компания готова приложить совместные усилия с «Роснефтью» к превращению российско-китайского энергетического бизнес-форума в важную платформу реализации китайско-российского энергетического сотрудничества и вовлечению расширенного списка энергетических предприятий двух сторон в этот формат.

Глава Госэнергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа остановился на сотрудничестве в области ядерной энергетики, которое, по его словам, является плодотворным. «Было завершено строительство 4 установок на Тяньванской АЭС и активно продвигается сотрудничество с последующими установками на Тяньванской и Сюйдапурской атомных электростанциях. С точки зрения новых направлений сотрудничества предприятия обеих сторон постоянно расширяют возможность и сферы сотрудничества, в том числе и нефтегазовую и химическую промышленность», — отметил Чжан Цзяньхуа.

Что касается финансирования энергетики, «то обе стороны активно изучают новые модели финансирования, открывая путь торговли энергией с включением торговли техническим оборудованием и инвестиций», - отметил руководитель китайского энергетического ведомства. Научные инновации, по словам Чжан Цзяньхуа, это самое важное для каждой страны, для каждого предприятия. «Надеемся, что наши предприятия смогут сотрудничать в самых конкретных сферах и продвигать наше сотрудничество на высоком уровне», — подчеркнул Чжан Цзяньхуа.

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