Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО

Опыт назначения людей, ранее работавших в Федеральной службе охраны (ФСО), на высшие должностные посты в регионах является успешным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, наоборот, этот опыт считают успешным», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, считают ли в администрации президента неудачным опыт назначения на пост губернатора кандидатов с опытом работы в ФСО после увольнения временно исполняющего обязанности главы Астраханской области Сергея Морозова.

По словам Пескова, Морозов подал в отставку по семейным обстоятельствам. «К слову, ушел он при достаточно высоком рейтинге», — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне, 5 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина. Известно, что с 1994 по 2016 годы Морозов служил в ФСО, после чего стал помощником министра обороны России.

Новый врио губернатора Астраханской области Бабушкин в 2013 году стал заместителем руководителя Росимущества. Спустя пять лет был назначен заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

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