Новый губернатор Астраханской области оказался из кадрового резерва Путина

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин входит в третий поток слушателей «школы губернаторов» Высшей школы государственного управления, рассказал источник ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что президент России Владимир Путин назначает исполняющих обязанности губернаторов из числа выпускников и слушателей программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

5 июня Путин принял отставку врио астраханского губернатора Сергея Морозова и назначил на его место 49-летнего Бабушкина.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы была запущена в июне 2017 года. Она подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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