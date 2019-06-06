Мужчина наткнулся в метро на труп акулы

В городе Нью-Йорк, США, прохожий заметил лежащий на одной из станций метро труп акулы. Об этом сообщает New York Post.

24-летний Макс Родер (Max Roder) сфотографировал тушу морского хищника 5 июня. Он выложил снимок находки в Instagram-аккаунте Subway Creature. По словам мужчины, он был крайне удивлен, когда спускался по лестнице в метро в Нижнем Ист-Сайде и заметил испачканную в крови акулью тушу.

Родер предположил, что кто-то поймал или купил хищника в качестве деликатеса, однако тот просто выпал из чьей-то сумки. В комментариях под постом люди также отметили, что это самая странная вещь, которую они когда-либо видели на станциях.

5 июня сообщалось, что в Великобритании посетители сетевого супермаркета Sainsbury's обнаружили в пластиковой упаковке с малиной живого геккона. Компания проводит внутреннее расследование и выясняет, как ящерица попала в их продукцию.

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