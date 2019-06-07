Названа неожиданная защита от рака

Ученые Университета Монпелье во Франции пришли к выводу, что половое размножение развилось, поскольку оно оказалось выгодным в борьбе организма с раковыми опухолями. Оно позволило предотвратить передачу раковых клеток на другие организмы. Об этом сообщает издание Science Alert.

Авторы объясняют, что, когда возникли первые многоклеточные организмы (эуметазои), от клеток, входящих в состав их тканей, требовалось «отказаться» от собственных репродуктивных интересов. Единицей естественного отбора стала не отдельная клетка, а их кооперация. Однако в результате вырос риск появления клеток-мошенников (раковых клеток), которые направляют получаемые от организма ресурсы лишь на свой собственный рост и развитие. Эти клетки могли также передаваться другим особям, то есть были трансмиссивными.

По мнению исследователей, для борьбы с раком первые эуметазои должны были развить защитный механизм, снижающий риск заражения к минимуму. Идентичность ДНК особей одного вида облегчала раковым клеткам проникнуть в чужие ткани и расти там. Половое размножение, при котором возникает генетическое разнообразие, позволило не только справиться с трансмиссивным раком, но и обеспечило защиту против вирусов, бактерий и паразитов.

Ученые заключают, что половое размножение, несмотря на связанные с ним издержки, может рассматриваться как менее рискованная и более выгодная возможность произвести жизнеспособное потомство.

Вся галерея ««Я постоянно думала, как бы не сломаться, не опустить руки»» Продолжить Фото: Алена Кочеткова 1 /12

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!