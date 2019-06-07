Определен наиболее расточительный пол

Специалисты Райффайзенбанка выяснили, что мужчины тратят на покупку одежды, обуви и аксессуаров больше денег, чем женщины. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте банка.

Сотрудники компании проанализировали траты своих клиентов в первом квартале года и пришли к выводу, что женщины тратят в магазинах обуви, одежды и аксессуаров меньше денег, чем представители противоположного пола. Эта разница сильнее всего прослеживается у людей в возрасте до 24 лет и после 45 лет.

Кроме того, самым популярным модным онлайн-ретейлером оказался Wildberries. Чаще всего на этой платформе мужчины заказывали футболки, брюки, деловые и спортивные костюмы, джинсы, кроссовки и ботинки.

Эксперты также определили, что в первом квартале 2019 года объем трат на одежду среди клиентов Райффайзенбанка увеличился на 89 процентов по сравнению с тем же периодом 2018 года. Отмечается, что общий чек в физических магазинах, напротив, понизился на семь процентов.

В мае эксперты моды назвали самые распространенные промахи в подборе одежды мужчин и женщин. Среди ошибок мужчин — слишком короткие брюки, не удаленная с рукава пиджака фабричная этикетка и не отпоротые защитные стежки на шлице плаща или пальто. Также мужчинам не рекомендуют расстегивать рубашку так, чтобы были видны волосы на груди.

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